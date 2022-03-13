Це помста за смерть двох офіцерів.

В Іраку було здійснено ракетно-бомбовий удар, ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Al Arabiya.

"У неділю в Ербілі, столиці автономного курдського регіону на півночі Іраку, впали кілька ракет", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів Америки.

Після ракетних обстрілів у місті пролунало кілька вибухів. Обстріл, імовірно, було здійснено з іранської воєнної бази "Хасабад". Для бомбардування використали ракети "Фатех-110".

В іранських ЗМІ пишуть, що ціллю були об’єкти Моссаду, національної розвідувальної служби Ізраїлю, в Іраку. Це нібито помста за двох іранських офіцерів, яких вбили в Сирії. Їх знищили ВВС Ізраїлю за наведенням від Моссаду.

Літаки Повітряних сил США вже підняті по тривозі. А президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скоро повинен зробити офіційну заяву.

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