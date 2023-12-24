Ісландія не має військових ресурсів, тому допомагає альтернативними засобами.

Ісландія приєднається до двох міжнародних коаліцій, що надають підтримку Україні – ІТ-коаліції та Коаліції з розмінування. Про це повідомляє прес-служба уряду Ісландії.

Окрім цього Ісландія оголосила про виділення 340 000 євро через структури НАТО на закупівлю медичних товарів для потреб України.

"Приєднавшись до Коаліції з питань інформаційних технологій та розмінування та надавши додаткове фінансування комплексного пакету допомоги Україні, ми продовжуємо нашу нелетальну підтримку Україні, яка бореться з несправедливим і незаконним вторгненням Росії", – сказав очільник МЗС країни Б’ярні Бенедіктсон.

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Зазначається, що зараз до складу ІТ-коаліції офіційно входять Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Японія, Латвія і Литва. Про свій намір приєднатися до коаліції також заявили Італія і Великобританія.

Відносини України та Ісландії

Хоча Ісландія є членом НАТО, вона зовсім не має армії та має лише малочисельну берегову охорону, що патрулює прибережні води. Через це Ісландія не має змоги надавати Україні військову допомогу, але підтримує Україну політично та гуманітарною допомогою.

Допомога від Ісландії здійснюється переважно через міжнародні організації, включаючи ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатосторонні форуми.

На початку цього року Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Крім того, влітку Ісландія закрила своє посольство у Москві. Окрім України на цей крок досі не наважилася жодна інша країна Європи.

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