В уряді країни уточнили, що рішення про зупинку діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин.

З сьогоднішнього дня робота посольства Ісландії у РФ припинена. Про це йдеться у повідомленні уряду країни.

"Країни, в яких посольство представляло свої інтереси, будуть перебувати у віданні Міністерства закордонних справ в Рейк'явіку", - уточнили в уряді.

У повідомленні зазначено, що крім РФ, посольство в Москві представляло Ісландію у відносинах з Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Молдовою, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном.

Відео дня

"Рішення про припинення діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки дозволять умови, держава приділить пріоритетну увагу відновленню роботи свого посольства в Москві", - пояснили ситуацію в уряді.

Також у повідомленні нагадується, що 9 червня міністр закордонних справ Ісландії оголосила про рішення призупинити роботу посольства країни в Москві з 1 серпня.

Ісландія та Україна

З перших днів війни ця країна підтримала Україну. І посильно допомагає нашій країні боротися з окупантами.

21 червня президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Ісландії, Норвегії, Швейцарії в Україні. Посол Ісландії Ханнес Хейміссон в даний час виконує обов'язки в посольстві у Варшаві. Але сьогодні стало відомо, що посольство Литви в Києві розмістить у себе ісландську дипмісію.

Вас також можуть зацікавити новини: