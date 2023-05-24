Також вони не зможуть навчати українських пілотів.

Іспанія не передасть Україні винищувачі F-16, а також не зможе навчати українських пілотів роботі з ними, оскільки не має їх на озброєнні.

"Абсолютна і повна підтримка в рамках нашої доступності для України. У питанні винищувачів ми солідарні з іншими країнами, але конкретно у Іспанії немає F-16", - цитує міністра оборони Маргариту Роблес TeleMadrid.

Вона зазначила, що країна продемонструвала велику підтримку України і вже поставила шість з десяти танків Leopard, а також передає ЗСУ озброєння і навчає військових медиків.

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F-16 для України: що відомо

Україні довгий час відмовляли в поставках сучасних винищувачів F-16. Цього місяця президент США Джо Байден заявив, що вони хочуть розпочати підготовку пілотів ЗСУ на таких літаках.

За словами американського президента, Володимир Зеленський пообіцяв, що ці винищувачі не будуть використовуватися на території РФ.

Крім Штатів, передачу Україні винищувачів F-16 підтримують Велика Британія, Нідерланди, Данія і Бельгія. Також за якнайшвидшу передачу літаків ЗСУ виступила Парламентська асамблея НАТО.

Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що навчання на F-16 вже почалися на території ряду країн.

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