Крім того, метою цих інфооперацій є змушення Заходу до "самостримування".

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр закордонних справ Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб підштовхнути Україну до переговорів та змусити Захід боятися і "самостримуватися".

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Шойгу здійснив спроби погрожувати Франції, щоб стримувати підтримку України, та вдавав зацікавленість у мирних переговорах.

Аналітики зазначають, що ця риторика Шойгу є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на переконання західних країн підштовхнути Україну до нерівноправних переговорів на умовах Росії.

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Кремль використав цю загальну інформаційну операцію про ескалацію з НАТО, націливши її на Францію. Пєсков заявив, що НАТО і Росія перебувають у "прямій конфронтації". Росіяни активізують інформаційні операції, щоб змусити Захід до самостримування.

Пєсков також звинуватив НАТО в наближенні до кордонів Росії, ймовірно, маючи на увазі нещодавній вступ Фінляндії та Швеції до альянсу, і заявив, що НАТО розширює свою військову інфраструктуру ближче до Росії.

"Російські офіційні особи вже давно намагаються представити НАТО і Захід як екзистенційну загрозу для Росії, щоб виправдати війну Кремля в Україні. Наприклад, 18 березня очільник Росії Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна між НАТО і Росією небажана, але можлива", - зауважують аналітики.

Посилення наративу про те, що НАТО і Росія вже перебувають у "прямій конфронтації", ймовірно, все ще є частиною російської кампанії рефлексивного контролю, яка використовує погрозливі висловлювання, щоб затримати і вплинути на прийняття важливих рішень про підтримку Заходу для України. Цей кремлівський наратив також, ймовірно, є спробою представити оборонну діяльність НАТО у відповідь на відверту агресію Росії як провокаційну.

Крім того, інформаційні операції просував і Лавров, імітуючи зацікавленість у переговорах. Він використав зустріч десятків іноземних послів із незахідних держав, щоб засудити українську "формулу миру", заявивши, що Росія готова вести переговори на вигідних для Кремля умовах.

В ISW констатували, що Росія продовжує готуватися до потенційної війни зі збройними силами з НАТО. Агресори роблять військові реформи, відтворюють Ленінградський військовий округ і Московський військовий округ на заході Росії. Російські офіційні особи звинуватили НАТО в тому, що вона дала Росії привід для відновлення ЛВО безпосередньо на кордоні з Фінляндією.

Переговори України та РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ані Росія, ані Україна не мають достатньо ресурсів для досягнення вирішальної перемоги на полі бою. Але попри великі втрати, яких вони зазнають, мирна угода на поточному етапі виглядає ще менш вірогідною через радикальність взаємних вимог.

Як пише Foreign Affairs, "взаємоболючий глухий кут" на фронті в теорії мав би спонукають сторони до переговорів. Коли стає зрозумілою неможливість досягти мети військовою силою, сторони більш схильні погоджуватися на поступки, які досі здавалися неприйнятними. Але це точно не про російсько-українську війну.

"Щоб досягти миру в конфлікті, обидві сторони повинні бути готові прийняти мінімальні вимоги одна одної. І попри взаємну відсутність прогресу, ані Росія, ані Україна не можуть проковтнути вимоги одна одної", – пише Foreign Affairs, згадуючи зокрема неготовність жодної зі сторін поступатися територіями.

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