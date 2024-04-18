Також експерти попередили американських законодавців на рахунок іранських балістичних ракет.

Вдала співпраця Ірану і РФ у військовій сфері свідчить про те, що ці країни можуть поглибити її і в інших галузях, зокрема у ядерній чи кіберпросторі.

Але, як сказав на слуханнях у Палаті представників США співробітник "Фонду за оборону демократій" Бехнам Бен Талеблу, найбільше хвилювання викликає співпраця цих країн у космосі та в управлінні супутниками, пише Голос Америки.

"Є серйозне занепокоєння, що РФ може допомагати Ірану запускати розвідувальні супутники для військових цілей, які могли б зробити іранські балістичні ракети більш точними", - пояснив свою думку експерт.

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А експерт "Вашингтонського Інституту" Дана Строул наголосила, що в даний час РФ та Іран використовують Україну та Близький Схід як випробувальний майданчик для удосконалення своєї зброї, і де вивчають вразливості західного озброєння.

Також вона закликала Конгрес вжити конкретних заходів з обмеження надсилання іранської зброї в Росію. "Є способи, як зробити, щоб Ірану було дуже складно передати їх [ударні дрони] Росії. Є авіалінії, які їх перевозять, торгівля в Каспійському морі, що відбувається, і низка інших способів", - сказала вона.

Крім того, Строл попередила американських законодавців: якщо Іран ухвалить рішення надати Росії балістичні ракети, "йтиметься вже не лише про безпеку України, а й безпеку Європи, Близького Сходу, Ізраїлю й інших наших союзників".

А колишній радник Держдепу Габріель Норона додав: "Якщо Україна програє війну, ми побачимо військові бази Ірану на європейському континенті".

Нагальні дії, які Конгрес може вжити для протистояння співпраці Ірану та РФ, зазначили експерти, це ухвалити законопроект про нацбезпеку, який передбачає фінансування як України, так і інших американських союзників.

"Це дозволить знайти критично важливе фінансування для Ізраїлю, Україні та Тайваню, але це також підтримає наших військових дипломатів і помічників, спеціалістів, які працюють у цілодобовому режимі. Ухвалення цього законопроекту відразу відчують у Тегерані, Москві та Пекіні", - заявила Строл.

Співпраця Ірану і РФ

Іран є одним з головних постачальників озброєння для РФ, яка використовує його у війні проти України. Тегеран продає Кремлю ударні безпілотники.

Своєю чергою, Іран закуповує в Росії аеростати, які можуть використовуватися для шпигунства.

А 16 квіня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що Іран почав постачати Росії 130-мм боєприпаси для гармати корпусної артилерії М-46.

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