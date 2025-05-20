Країни вимагають в Ізраїлю припинити військові дії та негайно дозволити доставити в Газу гуманітарну допомогу.

Канада, Велика Британія та Франція закликали Ізраїль припинити військові дії в Газі та негайно дозволити доставити туди гуманітарну допомогу і пригрозили введенням санкцій у відповідь. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн на сайті уряду Канади.

"Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань у Газі є нестерпним. Вчорашня заява про те, що Ізраїль дозволить доставку базової кількості продуктів харчування в Газу, є абсолютно недостатньою. Ми закликаємо уряд Ізраїлю припинити свої військові операції в Газі та негайно дозволити доставку гуманітарної допомоги до Гази", - зазначено у зверненні.

Країни також закликали ХАМАС "негайно звільнити решту заручників, яких вони так жорстоко утримують з 7 жовтня 2023 року". У заяві підкреслюється, що згадані країни "завжди підтримували право Ізраїлю захищати ізраїльтян від тероризму, але ця ескалація є абсолютно непропорційною".

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"Ми не будемо стояти осторонь, поки уряд Нетаньяху (Беньямін Нетаньяху – прем’єр-міністр Ізраїлю, - ред.) вчиняє ці кричущі дії. Якщо Ізраїль не припинить відновлений військовий наступ і не скасує обмеження на гуманітарну допомогу, ми вживемо подальших конкретних заходів у відповідь", - йдеться у заяві.

Також Канада, Велика Британія та Франція наголосили, що виступають "проти будь-яких спроб розширення поселень на Західному березі" і що "Ізраїль повинен припинити будівництво поселень, які є незаконними та підривають життєздатність палестинської держави та безпеку як ізраїльтян, так і палестинців".

"Ми без вагань вживатимемо подальших заходів, включаючи цілеспрямовані санкції", - зазначається у зверненні.

Новий наступ Ізраїлю в Газі

Як повідомляв раніше УНІАН, Ізраїль розпочав новий масштабний наступ в секторі Гази під назвою "Колісниці Гідеона", метою якого є звільнення заручників та знищення ХАМАСу. В армії Ізраїлю зазначили, що війська Південного командування будуть продовжувати діяти "для захисту ізраїльських громадян і реалізації цілей війни". Ізраїльські офіційні особи заявили, що наступальна операція проводиться для того, аби "завоювати" Газу, утримати територію, перемістити палестинців на південь анклаву, завдати удару по ХАМАСу, а також не дати терористам взяти під свій контроль постачання гуманітарної допомоги.

США пригрозили позбавити Ізраїль військової та економічної допомоги, якщо країна не зупинить війну в секторі Гази. "Люди Трампа дають Ізраїлю зрозуміти: "Ми покинемо вас, якщо ви не припините цю війну". Політично, як і в минулому, у Нетаньяху є спосіб зробити це, маючи більшість у Кнесеті та в Ізраїлі, але у нього немає політичної волі", – заявив співрозмовник видання The Washington Post.

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