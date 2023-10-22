Це вже другий за день інцидент із вибухами на кордоні Гази, Єгипту та Ізраїлю.

Ізраїльський танк обстріляв єгипетський прикордонний пост біля Сектора Газа. Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Танк ЦАХАЛу випадково обстріляв і вразив єгипетську позицію поблизу кордону в районі Керем-Шалом. Інцидент розслідується, деталі з'ясовуються. ЦАХАЛ висловлює жаль з приводу інциденту", – йдеться в заяві.

Як повідомляє Times of Israel, військовий представник Єгипту підтверив факт події. За його словами, невстановлена ​​кількість прикордонників отримала "легкі поранення" від "уламків снаряда, випадково випущеного з ізраїльського танка".

Відео дня

ЦАХАЛ раніше повідомляв, що він випадково влучив у єгипетський прикордонний пост поблизу району Керем Шалом між Єгиптом, Газою та Ізраїлем.

Слід зазначити, що Керем-Шалом розташований на перехресті кордонів Єгипту, сектору Газа та Ізраїлю. Ця точка зазвичай використовується як перевалочний пункт для товарів і зараз залишається закритою.

Конфлікт Ізраїлю та ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні вдень в районі контрольно-пропускного пункту "Рафах" між Єгиптом і сектором Газа пролунав вибух. Причина і точне місце вибуху поки невідомі, але, за словами очевидців, він пролунав, коли другий конвой з гуманітарною допомогою в'їхав на територію КПП.

Варто уточнити, що КПП "Рафах" знаходиться більш ніж за 10 кілометрів від прикордонного пункту Керем-Шалом. Тож мова йде про два окремі інциденти.

Тим часом США застерігають треті сили, під якими очевидно слід розуміти Іран та Хезболлу, від втручання у війну Ізраїлю та ХАМАС. В Пентагоні пообіцяли відреагувати належним чином на появу "третього зайвого".

Вас також можуть зацікавити новини: