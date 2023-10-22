Наразі інформації про постраждалих немає.

Вдень в районі контрольно-пропускного пункту (КПП) "Рафах" між Єгиптом і сектором Гази пролунав вибух.

Причина і точне місце вибуху поки невідомі, але, за словами очевидців, він пролунав, коли другий конвой з гуманітарною допомогою в'їхав на території КПП, пише Reuters.

Звук сирен машин швидкої допомоги було чути незабаром після того, як другий конвой з гуманітарною допомогою в'їхав на територію "Фараху" з єгипетської сторони.

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Причина і точне місце вибуху поки не встановлені.

Нагадаємо, вчора через "Рафах" в Газу проїхала перша колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

Гуманітарна допомога для сектора Гази

З початку загострення арабо-ізраїльського конфлікту обстріли КПП на стороні Гази пошкодили дороги і будівлі.

Єгипет 21 жовтня відкрив пропускний пункт "Рафах" з сектором Гази. Це зробили для евакуації іноземців з регіону. Як повідомлялося в заяві посольства США в Ізраїлі, пункт пропуску запрацював о 10 ранку. Дипломати сподівалися, що багато людей зможуть перетнути кордон у разі його відкриття. Посольство попередило громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що варто очікувати "потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону".

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