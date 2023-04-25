Раніше 26-річний Хамзат Кадиров був призначений заступником голови уряду Чечні.

26-річний племінник Кадирова став його радником-помічником по силовому блоку. Про це повідомив міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.

26-річний Хамзат Кадиров - син покійного старшого брата Рамзана Кадирова. У лютому цього року він отримав посаду віце-прем'єра Чечні і міністра майнових та земельних відносин Республіки. До цього він був міністром спорту Республіки, а також головою Курчалоєвського району. До слова, головою району він став у 21 рік.

Клан Кадирова на чолі Чечні - що відомо

Раніше журналісти підрахували, що третина з 158 великих чиновників в Чеченській Республіці - родичі Кадирова. Однак сам Кадиров висміяв розслідування ЗМІ, заявивши, що призначає тих, кому довіряє: "Не смішіть мене. З моїх родичів в будь-якій установі і на будь-якій посаді попит в десятки разів більше, тому що їм потрібно доводити, що вони працюють не завдяки мені, а всупереч. Кому довіряю, того і призначаю".

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Нагадаємо, в березні 2023 року Кадиров підвищив і одну зі своїх дочок. 20-річна Хутмат стала куратором сфери охорони Здоров'я Чечні. Ще одна дочка Кадирова, Айшат, у 22 роки стала міністром культури.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Кадиров виписав собі медаль "героя Чечні", а березні Кадиров нагородив себе медаллю "заслуженого правозахисника" Чечні.

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