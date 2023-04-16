Опальний прихвостень Путіна заявив, що не буде зустрічатися зі звільненними з полону "кадирівцями", адже зневажає їхній вчинок.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що з українського полону в Грозний повернулося 5 "кадирівців", які залишилися без боєприпасів. Однак зустрічатися з ними він відмовився, оскільки вважає, що "нема жодних причин опинитися в полоні".

"Я вважаю, що чеченський воїн не повинен мати жодних причин опинитися в полоні. Виправдання можуть бути різні, але як би там не було, воїн має довести, що він не мав іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову", - заявив Кадиров у Telegram.

На думку чеченського лідера, йдеться про "честь як окремо взятого бійця, так і всього підрозділу, всього полку, у якому бійці служать". Він вимагає, щоб повернені з полону "кадирівці" довели, що вони "не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю та врятуватися від куль".

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За його словами, показовий приклад продемонстрував повернений з полону "кадирівець" Киргиз Мусіханов. Він нібито потрапив у полон через поранення, але підлікувався і повернувся "у гущу битв".

"Звісно, полон – не злочин. Я все розумію. І ми раді, що бійці залишилися живими. За годину до свого полону вони зв'язувалися по рації і повідомляли, що в них закінчуються боєприпаси. Але кожен воїн має не просто безладно стріляти, а обмірковувати кожний постріл, берегти кожен патрон. Усвідомлюю, що в цьому є і моя провина, що вони виявились недостатньо підготовленими до такої ситуації і не до кінця розуміли, що боєць має планувати свій боєкомплект. Але тепер у хлопців є шанс довести собі, товаришам, командиру та всій країні, що це був вимушений крок. Що присяга, обов'язок і честь понад усе", - заявив Кадиров.

Пасхальний обмін полоненими

На Великдень відбувся великий обмін полоненими. Україна повернула 130 наших захисників. Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ.

В Офісі президента повідомили, що з полону повернулися рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Невідомо, скільки окупантів натомість повернули Росії.

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