22-річну доньку Рамзана Кадирова Айшат призначили міністром культури Чечні.
Про це повідомляє ДТРК "Грозний".
Голова парламенту Чеченської Республіки Магомед Даудов повідомив, що Айшат Кадирова талановитий і креативний керівник.
"Я впевнений, що на відповідальній посаді міністра культури Чеченської Республіки Айшат доб'ється ще більш значущих результатів у своїй діяльності і успішно впорається з поставленими завданнями. Від щирого серця бажаю дорогій ПЛЕМІННИЦІ успіхів і удачі в роботі, реалізації намічених планів і нових ідей!"- написав Даудов в Instagram.
Читайте такожДвоє росіян озброїлися макетом АК-47 і влаштували рейд по школах (відео)Нагадаємо, що в березні 2020-го Кадиров нагородив дочку медаллю "За заслуги перед Чеченською Республікою", а у вересні призначив її заступником міністра культури.