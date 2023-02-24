Відповідну нагороду глава Республіки заснував власноруч і за "збігом обставин" став першою людиною, яка отримала це звання.

Глава Чечні Рамзан Кадиров після новин про замах у лавах своїх бойовиків вирішив сам себе втішити й "виписав" собі медаль героя Чеченської Республіки. Відповідну нагороду заснував сам Кадиров три місяці тому у 2022 році.

За даними російського видання "Комерсант", відповідну церемонію нагородження провели сьогодні: медаль за звання "героя" Кадирову вручив голова республіканського парламенту Магомед Даудов. При цьому він зазначив, що для усвідомлення реальних заслуг глави Чечені перед Республікою потрібно провести "спеціальне дослідження".

"Ваші заслуги перед чеченською Республікою і Російською Федерацією неможливо переоцінити і без перебільшення гідні спеціального дослідження", - заявив він.

При цьому видання Sota підкреслює, що з моменту заснування відповідної нагороди на території Чечні, ще ніхто не встиг отримати медаль: Кадиров, за дивовижним збігом обставин, нагородив сам себе першим.

"Згідно з положенням про звання, воно вручається за вчинення "геройського подвигу", - підкреслили там.

Звання героя Чеченської Республіки - ініціатива Кадирова

Глава Чечні Рамзан Кадиров відомий своєю манерою роздавати медалі за особливі заслуги перед Республікою своєму оточенню з найближчих родичів. У 2020 році він нагородив власну дочку Айшат за "бездоганну сумлінну працю".

Уже в жовтні 2022 року у глави Чечні дозріла нова ідея й він заснував нагороду героя Чечні, заявивши у своїх соціальних мережах, що збирається нагороджувати відповідною медаллю солдатів, які воюють на території України. Сама медаль являє собою восьмикінцеву зірку вагою в 70 грамів золота 750 проби.

Зазначимо, що Кадиров відомий своїми популістськими ідеями, пов'язаними з війною в Україні: влітку 2022 року він також оголосив нагороду за "голови" українських націоналістів.

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