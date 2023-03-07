Також буде продовжено тренування українських військових інженерів.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про розширення підготовки для українських військовослужбовців. Канада почне навчати українських захисників тактичній медицині.

Як повідомляє "Укрінформ", також буде продовжено тренування українських військових інженерів.

"Ми продовжуємо навчання інженерів у рамках операції UNIFIER щонайменше до осені, а також відправляємо військовослужбовців Збройних сил Канади для допомоги українським силам із тактичними медичними навичками", – наголосив Трюдо.

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Крім того, Канада виділить 3 млн доларів на розмінування територій України. Також країна разом із ЄС працюватиме над доставкою енергетичного обладнання до України.

Війна в Україні: роль Канади

4 березня 2023 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади Вейном Ейром. Відомо, що військові керівники обговорювали питання надання Україні військової допомоги, зокрема, озброєння.

Наприкінці лютого премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що Крим завжди буде територією України. Він також пообіцяв використовувати "всі наявні засоби" підтримки, скільки це буде необхідно.

Раніше повідомлялося що Канада збільшить кількість танків Leopard 2, які надасть Україні. Попередньо йшлося про постачання чотирьох одиниць, однак у своєму виступі на честь річниці російського вторгнення в Україну Трюдо заявив, що танків Leopard 2 від Канади буде вісім.

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