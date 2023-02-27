Канада буде підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно, пообіцяв він.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляє, що окупований Росією Крим завжди буде територією України.

Про це йдеться у його заяві з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. "Канада підтверджує свою відданість українцям і принципам, за які вони боряться - демократію, справедливість і свободу. Ми продовжимо використовувати усі наявні у нас засоби для підтримки України стільки, скільки це буде потрібно", - заявив Трюдо.

"Оскільки українці продовжують боротьбу за землю, яка по праву належить їм, сьогодні ми повторюємо, що Крим - це Україна і завжди таким буде", - додав Трюдо.

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Він зазначив, що минулого року Канада зобов'язалася виділити понад 5 мільярдів канадських доларів на допомогу Україні, у тому числі понад 1 млрд доларів на військову допомогу.

Також Канада навчає українських військових завдяки Операції "Об'єднувач" (UNIFIER) і передає Україні 8 основних бойових танків Leopard 2 та систему протиповітряної оборони NASAMS.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в Україні відзначали День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. Президент Володимир Зеленський з цього приводу заявив, що український прапор повернеться у кожен куточок України.

Допомога Україні від Канади

Як відомо, нещодавно Канада пообіцяла передати України чотири німецьких танки Leopard. Вже у річницю повномасштабного вторгнення Джастін Трюдо заявив, що країна подвоює кількість цих танків.

У січні вони пообіцяли надати Україні 200 бронеавтомобілів Senator. У Міноборони тоді зазначили, що з початку 2022 року надали Україні допомогу на суму понад 5 мільярдів доларів.

Восени Канада оголосила, що випустить п'ятирічні облігації Ukraine Sovereignty Bonds на підтримку України.

У жовтні Канада запровадила нові санкції проти РФ - вони торкнулися 35 російських громадян, включно з керівниками корпорації "Газпром".

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