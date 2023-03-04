Говорили і про ситуацію на фронті, особливо на східному напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади Вейном Ейром постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів.

Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook, зазначивши, що радий вітати в Україні генерала Вейна Ейра.

"Мали відверту розмову. Детально поінформував колегу щодо оперативної ситуації на фронті. Особливу увагу звернув на Східний напрямок. Обговорили питання постачання військової допомоги: озброєння та боєприпасів", - зазначає Залужний.

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Він наголосив, що Україна та Канада й надалі розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки та оборони.

Канада - союзник України

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна продовжить використовувати всі наявні засоби для підтримки України стільки, скільки це буде потрібно.

Він зазначив, що минулого року Канада зобов'язалася виділити понад 5 млрд канадських доларів на допомогу Україні, зокрема й понад 1 млрд доларів на військову допомогу.

Також Канада проводить навчання українських військових в рамках операції UNIFIER і передає Україні 8 бойових танків Leopard 2 та систему протиповітряної оборони NASAMS.

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