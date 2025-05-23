Поліцейські знайшли в автомобілі гризунів.

У Коста-Ріці правоохоронці знайшли в автівці втікачів кокаїн, марихуану та п'ятьох капібар. Вони є найбільшими гризунами у світі.

Як пише The Independent, 22 травня поліцейські переслідували на шосе вздовж тихоокеанського узбережжя автомобіль, який намагався втекти. Деталі операції не розкрили, однак відомо, що в автівці знайшли капібар, крек-кокаїн та марихуану. В машині перебували двоє чоловіків, які вже мали судимості. Їх заарештували.

В Міністерстві громадської безпеки Коста-Ріки зазначили, що для їхньої країни капібари є чужородним видом, тому володіння, транспортування або торгівля ними є незаконними. Тварин передали до Національної системи природоохоронних територій, після огляду ветеринарами їх відвезуть до притулку:

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"Поліцейська акція була важливою. Вона демонструє збіг, коли світ наркотиків збігається з інтродукцією чужорідних видів".

Видання нагадує, як в Перу напередодні Дня святого Валентина офіцер поліції одягнув костюм капібари, щоб затримати підозрюваного в торгівлі наркотиками чоловіка. Все через те, що в країні прийнято переодягатися в подібні костюми, щоб доставити подарунки на свята.

Інші новини про тварин

Нагадаємо, раніше на Майорці затримали людей, які нелегально продавали через інтернет каракалів та сервалів. Цих тварин могли готувати для вивезення до Росії, Білорусі та Китаю.

А в Україні затримали громадянина Польщі, який хотів незаконно вивезти з країни лемурів та екзотичних птахів. Він пропонував українському прикордоннику гроші.

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