На одному з пляжів американського штату Флорида відпочивальник знайшов серед водоростей сміттєвий пакет, вміст якого видався йому підозрілим.
Прибулі на місце поліцейські виявили в ньому кокаїн, ринкова вартість якого становить понад мільйон доларів, пише Bild. "Ураган "Деббі" викинув на пляж 25 пакунків із кокаїном, вага яких становила 32 кг. Перехожий виявив наркотики і повідомив у полыцыю", - поділився деталями службовець Берегової охорони США Семюел Бріггс.
На фотографіях, які показала берегова охорона, видно, що кожна з 25 упаковок з наркотиками прикрашена червоним трикутником.
Примітно, що ураган "Деббі" обрушився на узбережжя на північному заході Флориди напередодні. Пориви вітру сягали 130 км/год.
Наркотики на пляжах Флориди
Пакети з наркотиками час від часу знаходять на пляжах на півдні Флориди, все тому, що місцеві води вважаються одним із головних маршрутів контрабанди з Південної Америки до США.
Часто партії кокаїну спеціально викидають у море, таким чином передаючи далі іншим контрабандистам.
У 2019 році в Європі вперше перехопили підводний човен із трьома тоннами кокаїну. Це зробила іспанська поліція біля узбережжя Галісії в північно-західній частині країни. До Європи він плив із Колумбії.