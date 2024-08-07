На фотографіях, які показала берегова охорона, видно, що кожна з 25 упаковок з наркотиками позначена червоним трикутником.

На одному з пляжів американського штату Флорида відпочивальник знайшов серед водоростей сміттєвий пакет, вміст якого видався йому підозрілим.

Прибулі на місце поліцейські виявили в ньому кокаїн, ринкова вартість якого становить понад мільйон доларів, пише Bild. "Ураган "Деббі" викинув на пляж 25 пакунків із кокаїном, вага яких становила 32 кг. Перехожий виявив наркотики і повідомив у полыцыю", - поділився деталями службовець Берегової охорони США Семюел Бріггс.

На фотографіях, які показала берегова охорона, видно, що кожна з 25 упаковок з наркотиками прикрашена червоним трикутником.

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Примітно, що ураган "Деббі" обрушився на узбережжя на північному заході Флориди напередодні. Пориви вітру сягали 130 км/год.

Наркотики на пляжах Флориди

Пакети з наркотиками час від часу знаходять на пляжах на півдні Флориди, все тому, що місцеві води вважаються одним із головних маршрутів контрабанди з Південної Америки до США.

Часто партії кокаїну спеціально викидають у море, таким чином передаючи далі іншим контрабандистам.

У 2019 році в Європі вперше перехопили підводний човен із трьома тоннами кокаїну. Це зробила іспанська поліція біля узбережжя Галісії в північно-західній частині країни. До Європи він плив із Колумбії.

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