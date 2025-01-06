Він хотів дати хабар прикордоннику.

Громадянин Польщі намагався незаконно вивезти з України лемурів та екзотичних птахів.

Як повідомляється на сторінці 7 прикордонного Карпатського загону в соціальній мережі Facebook, мікроавтобус Mercedes зупинили у пункті пропуску "Грушів" та відправили на поглиблений огляд. З'ясувалося, що водій не мав жодних документів для транспортування тварин та птахів.

Іноземець запропонував прикордоннику хабар в розмірі 1900 доларів та 100 євро, однак той відмовився. Офіцери внутрішньої та власної безпеки загону повідомили Національну поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу "Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі".

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Спроби вивезти з України тварин

Нагадаємо, декілька років тому в аеропорту "Бориспіль" знайшли вовків, яких намагалися вивезти з країни під виглядом сибірських лайок.

Також прикордонники знаходили серед багажу чотирьох соколів, яких загорнули в тканину та обмотали клейкою стрічкою.

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