Він заявив, що в межах Будапештського меморандуму Україна відмовилася не від "російських" боєголовок, а тих, які перебували виключно під її відповідальністю.

Спецпосланець президента США з особливих доручень Річард Гренелл заявив, що Україна нібито не мала ядерної зброї, а лише відмовилася від "російських" боєголовок в межах Будапештського меморандуму. Посол США в Україні у 1998-2000 роках Стівен Пайфер відповів йому.

Колишній дипломат нагадав, що особисто брав участь у підготовці Будапештського меморандуму. Він наголосив, що Україна відмовилася не від "російських", а від радянських боєголовок, які перебували під її відповідальністю.

"Гренелл категорично помиляється. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України", – написав посол Пайфер в X.

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Будапештський меморандум

5 грудня 1994 року в Будапешті між Україною, Росією, Сполученими Штатами Америки та Великою Британією було підписано меморандум, який стосується її гарантій безпеки після відмови від ядерної зброї.

Після здобуття незалежності у 1991 році Україна мала третій за величиною ядерний арсенал у світі. В обмін на гарантовану безпеку вона погодилася передати своє ядерне озброєння Росії та приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Підписанти зобов'язалися поважати територіальну цілісність і політичну незалежність України, а також утримуватись від економічного тиску або агресії. Крім того, в разі нападу вони обіцяли вживати заходів для забезпечення її безпеки.

В одному з інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що рішення віддати ядерну зброю було помилкою. А якщо цього не можна було уникнути, то варто було обмінювати її на членство у НАТО.

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