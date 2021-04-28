У країні щодня помирає понад 2,5 тисячі осіб / фото REUTERS
Спалах другої хвилі коронавірусу в Індії називають найстрашнішим у світі.
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Понад 350 000 нових випадків на добу, і кожен день - новий рекорд.
"Індійський штам" вірусу з подвійною мутацією виявився набагато заразніше попередніх.
ВООЗ поки не робила офіційних висновків.
У країні щодня помирає понад 2,5 тисячі осіб, а місцеві жителі годинами стоять у черзі до цистерни з киснем.
Експерти вважають, що реальна кількість хворих може перевищувати офіційні дані в 30 разів.
В Індії померлих від коронавірусу спалюють прямо на вулицях, епідситуація критична
Боротьба з коронавірусом в Індії
- Індія на другому місці за кількістю тих, хто заразився коронавірусом в світі. У країні підтвердили 16,6 мільйона випадків COVID-19. З них 189,5 тисяч осіб померли від ускладнень захворювання, як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.
- Коронавірусний вибух в Індії може бути пов'язаний з циркуляцією нового штаму.
- Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індійців без дотримання карантинних правил.
- Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.
- Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.
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