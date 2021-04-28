Місцеві жителі годинами стоять у черзі до цистерни з киснем.

Спалах другої хвилі коронавірусу в Індії називають найстрашнішим у світі.

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Понад 350 000 нових випадків на добу, і кожен день - новий рекорд.

"Індійський штам" вірусу з подвійною мутацією виявився набагато заразніше попередніх.

ВООЗ поки не робила офіційних висновків.

У країні щодня помирає понад 2,5 тисячі осіб, а місцеві жителі годинами стоять у черзі до цистерни з киснем.

Експерти вважають, що реальна кількість хворих може перевищувати офіційні дані в 30 разів.

Боротьба з коронавірусом в Індії

Індія на другому місці за кількістю тих, хто заразився коронавірусом в світі. У країні підтвердили 16,6 мільйона випадків COVID-19. З них 189,5 тисяч осіб померли від ускладнень захворювання, як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Коронавірусний вибух в Індії може бути пов'язаний з циркуляцією нового штаму.

Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індійців без дотримання карантинних правил.

Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.

Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.

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Автор: Людмила Жерновська