Президент Трамп "наголошує на важливості підтримки миру в Тайванській протоці", зазначили у його адміністрації.

Адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок виступила з попередженням на адресу Китаю після того, як Пекін оголосив про масштабні військові навчання у водах і повітряному просторі навколо Тайваню, пише The Hill.

За словами представника Народно-визвольної армії Китаю, ці спільні маневри, що проводилися без попереднього анонсу та за участю армії, військово-морських, повітряних і ракетних сил, мали на меті "суворе попередження та силове стримування незалежності Тайваню".

Пізніше прес-секретар Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що Рада національної безпеки США поінформувала її про навчання, а президент Трамп "наголошує на важливості підтримки миру в Тайванській протоці, заохочує мирне вирішення цих проблем між протокою, і знову заявляє про нашу опозицію до будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою чи примусом".

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Військові маневри навколо Тайваню

Китай розглядає Тайвань як частину своєї території та неодноразово висловлював готовність повернути острів під свій контроль, включно з можливим застосуванням сили. У свою чергу, США підтримують Тайвань як стратегічного партнера, постачаючи йому військове обладнання на мільярди доларів. Американське законодавство зобов’язує Вашингтон розглядати будь-які загрози Тайбею з "серйозною стурбованістю".

Протягом президентства Трампа США продовжували дипломатичну підтримку Тайваню. У лютому Трамп разом із прем’єр-міністром Японії Сігеру Ішіба оприлюднили спільну заяву, де висловилися проти будь-яких спроб змінити статус-кво в Тайванській протоці шляхом сили або примусу.

Крім того, міністр оборони США Піт Гегсет відвідав регіон минулого тижня, зустрівшись із посадовцями Японії та Філіппін. У ході візиту він підтвердив наміри США зміцнювати військовий альянс із цими країнами задля протидії "агресії Китаю".

Окрім цього, Державний департамент США прибрав зі свого офіційного сайту формулювання, які заперечували незалежність Тайваню.

Натомість Китай відреагував серією масштабних навчань, серед яких великі маневри минулого місяця з використанням безпілотників і військових кораблів поблизу острова.

Міністерство національної оборони Тайваню повідомило, що під час останніх навчань Пекіна було зафіксовано 71 китайський літак і 21 військовий корабель, а авіаносна ударна група увійшла в ідентифікаційну зону ППО Тайваню.

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