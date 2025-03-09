На відміну від Джо Байдена, який пообіцяв направити американські війська у разі китайського вторгнення, Трамп уникає чітких зобов'язань щодо захисту Тайваню.

Тайванці проводять паралелі між ситуацією в Україні та загрозою, яка нависає над їхнім островом з боку Китаю. Подібно до українців, вони змушені жити під постійним тиском сусідньої держави, яка вважає їхню територію своєю. Крім того, Тайвань, як і Україна, значною мірою покладається на підтримку Заходу для стримування агресії, пише The Telegraph.

Почуття неспокою серед тайванців дедалі зростає. "Це був величезний момент для Тайваню", – зазначає Девід Сакс, фахівець з азійських питань у Раді з міжнародних відносин (CFR).

Політика Дональда Трампа щодо України має серйозні наслідки для Тайваню. Він виключив гарантії безпеки для Києва, тимчасово призупинив військову допомогу та закликає Володимира Зеленського піти на поступки у питанні природних ресурсів і погодитися на припинення вогню. Водночас він чітко заявив, що жоден із традиційних союзників США не може повністю покладатися на їхню підтримку.

Відео дня

Острів перебуває під постійним тиском Китаю, який регулярно демонструє силу за допомогою військових кораблів і винищувачів. Тайвань покладається на підтримку США як на ключовий фактор стримування. На відміну від Джо Байдена, який пообіцяв направити американські війська у разі китайського вторгнення, Трамп уникає чітких зобов'язань щодо захисту Тайваню. Він заявив, що Тайвань "викрав" американську індустрію мікросхем, а також пригрозив 25-відсотковими митами на напівпровідники, які є основою тайванської економіки.

"Трамп представляє ізоляціонізм, а це означає, що він може покинути Тайвань", – вважає Чен-Вей Лай, інженер-напівпровідник із Сіньчжу.

Тайвань є світовим центром виробництва напівпровідників, і повномасштабна війна на острові могла б спричинити глобальну економічну кризу. Це створило так званий "силіконовий щит", який мотивує США захищати острів. Однак якщо Трампу вдасться перенести виробництво мікросхем до США, його інтерес до Тайваню може зникнути.

Тайванці також побоюються, що Трамп може використати їх як розмінну монету у переговорах із Китаєм. Попри санкції проти Пекіна, експерти вважають, що він намагається створити умови для угоди з КНР.

У Тайвані популярне гасло: "Сьогодні Україна, завтра Тайвань", яке відображає побоювання щодо майбутньої політики США.

Різка зміна підходу Трампа до України є тривожним сигналом для Тайваню. "Людей непокоїть ця риторика звинувачення жертви", – зазначає Брайан Хіо, редактор журналу New Bloom. "Ідея укласти угоду, але водночас тиснути не на агресора, а на жертву, може повторитися у випадку Тайваню та Китаю".

Чен додає: "Ви просто повинні зрозуміти це з фундаментального рівня, що Трамп є учасником угод. Він прагне укладати угоди".

Тайвань спостерігає за Трампом

Як повідомляв УНІАН, Тайвань, який живе під постійною загрозою китайського вторгнення, з тривогою спостерігає за тим, як США, їхній ключовий союзник, відвертається від України і намагається відновити співпрацю з державою-агресором.

Раптова зміна позиції США щодо війни в Україні може призвести до того, що дехто на Тайвані засумніється, чи не спробують США вибити землю у них з-під ніг.

Вас також можуть зацікавити новини: