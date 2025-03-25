Нова розробка Тайваню може використовуватися або як носій зброї, або як дрон-камікадзе.

Тайванська суднобудівна корпорація CSBC створила власний аналог українських морських дронів Magura V5 і Sea Baby, який отримав назву Endeavor Manta. Презентацію військової розробки провів глава компанії Хуан Чженхун, передає Defence Expres.

Передбачається, що морські дрони дадуть змогу Тайваню відбитися від Китаю, якщо той ініціює десантну операцію.

За даними видання, Endeavor Manta може використовуватися або як носій зброї, або як дрон-камікадзе. Довжина апарата становить 8,6 метрів, ширина - 3,7 метрів, а вантажопідйомність - 1 тонна. Морський дрон здатний розвивати максимальну швидкість 35 вузлів (65 км/год). За рахунок рубаних стелс-форм апарат є малопомітним.

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Журналісти звернули увагу на ще одну особливість Endeavor Manta. Дрон має кабіну, тобто є оптично-пілотованим.

"Увагу привертає також велика кількість засобів зв'язку. Зокрема оголошено, що Endeavor Manta має не лише супутниковий зв'язок, а й використовує мобільний 4G та звичайний радіозв'язок. І хоча тип супутникового зв'язку не розкрито, форма обтічника більш характерна для параболічної антени OneWeb", - пояснили у виданні.

Як зазначив Хуан Чженхун на презентації, 45% вартості дрона пішло на систему супутникового зв'язку. На думку журналістів, це натякає на те, що компанія зупинила свій вибір саме на OneWeb від Eutelsat.

Також розробники стверджують, що їхній морський дрон має доволі високу автономність у плані навігації. Він призначений для ройового використання і може діяти в територіальних водах континентального Китаю.

Українські дрони Magura V5 і Sea Baby

Як писав УНІАН, в Україні розробили власні морські дрони, щоб протистояти російським загарбникам. Зокрема, створено MAGURA V5 - український багатоцільовий надводний безпілотний апарат, здатний виконувати різні завдання: спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні операції, протимінну протидію та інші бойові завдання.

На думку експертів, поява Magura V5 з ракетами Р-73 є історичною подією. Зокрема, апарат може вважатися першим у світі дистанційно керованим ЗРК, навіть якщо він розрахований лише на малу дальність.

Також раніше в СБУ розкрили особливість Sea Baby. Ці українські морські дрони можуть не тільки нести вибухівку, а й вести вогонь.

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