Голова європейської дипломатії вважає, що Китай міг би використати свій вплив на Росію й допомогти закінчити війну.

Китай уже втратив можливість стати посередником у розв'язаній Росією війні проти України. Разом із тим Пекін залишається важливим партнером для ЄС.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель під час дискусії в рамках Європейського саміту з безпеки й оборони в Брюсселі, пише Укрінформ. Він зазначив, що Китай міг би повпливати на Росію й допомогти закінчити війну.

"Ми маємо діяти дуже обережно й дипломатично, щоб не підштовхнути Росію в руки Китаю, та просити Китай скористатися своїм впливом, щоб зупинити війну. Це добре, що президент Сі подзвонив президентові Зеленському. Коли ми будемо уточнювати нашу стратегію щодо Китаю, ми маємо бути дуже вимогливими до того, щоб Китай діяв відповідно до власної відповідальності, - ця країна є постійним членом Ради безпеки ООН", - сказав Боррель.

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Водночас голова європейської дипломатії вважає, що Китай втратив можливість бути посередником через те, що його озвучена "нейтральність" щодо цієї війни все ж мала більше проросійський ухил. Хоча, додав Боррель, "необмежена дружба", про яку заявили лідери РФ і Китаю перед нападом росіян на українців, все таки має свої межі.

"Це така собі обмежена необмежена дружба. Ця пара є доволі розбалансованою: Росія має усього 1% від світового ВВП, - економічно це можна порівняти, наприклад, з Італією або з Іспанією. На Китай припадає 20% від світового ВВП. Так, Китай підтримує Росію, але поки що він не надавав росії військової допомоги. Ми маємо бути пильними, щоб не штовхнути Росію в руки Китаю. Але я не думаю, що Китай почувається дуже комфортно від того, що там (в Росії) відбувається", - зазначив Боррель.

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики наголосив, що Китай для Євросоюзу залишається важливим партнером, адже торговельний обіг у товарах і послугах між ними складає орієнтовно $2,7 мільярда на день. Водночас Боррель зазначив, що Китай і ЄС є конкурентами в економіці та противниками у цінностях.

"Ми живемо в світі конкуренції. Китай перетворюється на світову потужність, внаслідок власного розміру й потенціалу. Питання не в тому, щоб зупинити Китай у цьому перетворенні, але в тому, як переконати Китай конструктивно використовувати свою потужність, у відповідності з міжнародним правом", - додав Боррель.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай відмовлявся називати дії Росії війною і не підтримав запроваджені проти цієї країни-терористки санкції. Водночас, Пекін заявляв про свій нейтралітет, акцентував на необхідності збереження суверенітету і територіальної цілісності країн відповідно до норм ООН і в деяких випадках відмовлявся від постачання до Росії товарів, аби самому не потрапити під вторинні санкції.

Також лідер Китаю Сі Цзіньпін не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Перша їхня розмова після повномасштабного нападу Росії на Україну відбулася наприкінці квітня 2023 року. За словами Зеленського, вони обговорили питання ядерної безпеки та блокування Росією Чорного моря й експорту українського зерна.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що Пекін сприятиме мирним переговорам щодо війни в Україні і готовий підтримувати зв’язок і координацію з Росією.

А виданню Financial Times стало відомо, що керівництво ЄС вперше почало розглядати питання запровадження санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні. Видання констатує, що досі Брюссель уникав сварок з Китаєм, посилаючись на відсутність доказів військової допомоги Москві з боку Пекіна.

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