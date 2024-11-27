VT-4 мав продемонструвати свої ходові характеристики, але все пішло не за планом.

Китайський основний бойовий танк VT-4 зламався під час демонстрації в рамках міжнародного авіашоу Airshow China 2024 у Чжухаї. Він заглох під час спроби заїхати на пагорб, повідомляє Defence Blog.

Зазначається, що демонстрацію організувала компанія Norinco, яка відповідає за розробку VT-4. Танк мав продемонструвати свої ходові характеристики, але все пішло не за планом.

Під час одного з випробувань, яке передбачає підйом на пагорб, танк раптово зупинився через механічну несправність і заглох. Після цього він відкотився назад. Причину поломки поки що не з'ясували.

У виданні додали, що такий інцидент свідчить про низьку якість китайської військової техніки. Журналісти згадали, як у 2016 році інший китайський танк, Type-96B, зламався під час змагань з танкового біатлону на полігоні Алабіно в Росії.

Нагадаємо, що VT-4 є частиною сімейства танків, створених на базі прототипу Type 90-II. Він оснащений 12-циліндровим двигуном VT/E1 потужністю 1200 к.с., який працює в парі з автоматичною коробкою перемикання передач Ch1000B.

Бойова машина оснащена 125-мм гладкоствольною гарматою, яка може стріляти не тільки стандартними снарядами, а й ракетами. Крім цього, на танк встановлено 12,7-мм зенітний і 7,62-мм вбудований кулемети.

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