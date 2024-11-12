Експерти кажуть, що Китай прагне показати свою здатність протистояти США в повітрі.

Китай вперше публічно показав свій новітній винищувач-невидимку, створений в рамках зусиль із досягнення військової переваги над США. Про це пише Financial Times.

Винищувач J-35A був представлений у вівторок на відкритті Китайської міжнародної авіаційної та аерокосмічної виставки в місті Чжухай (південний Китай). Презентація включала п'ятихвилинну повітряну демонстрацію. Також була представлена палубна версія J-35 для авіаносця.

Хоча детальні характеристики J-35 залишаються засекреченими, аналітики вважають створення цього винищувача поворотним моментом у зусиллях Китаю модернізувати свою армію та кинути виклик домінуванню США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, особливо навколо Тайваню.

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Військовий аналітик і колишній директор з операцій Об’єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США Карл Шустер вважає, що презентація нового літака мала на меті надіслати "повідомлення про те, що [збройні сили Китаю] рівні США та решті Заходу".

"Сили США насолоджувалися... пануванням в повітрі в кожному конфлікті після Другої світової війни. Зростаюча повітряна потужність Китаю кидає виклик цій традиційній перевагі Заходу", – додав він.

Як зазначає Financial Times, з розгортанням J-35 Китай приєднався до списку країн, які здатні виробляти більше однієї серії винищувачів-невидимок. Досі цей список обмежувався лише самими США. Ба більше: США вже припинили виробництво своїх F-22 Raptor, тому Китай фактично єдиний, у світі хто не просто здатен виробляти дві моделі стелс-літаків, але й робить це просто зараз.

Втім аналітики вважають, що технологічно Китай все ще відстає від США принаймні на 10-15 років.

Пітер Лейтон, науковий співробітник дослідницького центру Королівського інституту об’єднаних служб, зазначив, що J-35 надійшов на озброєння майже через 10 років після американського F-35 і з’явився тоді, коли Вашингтон уже працює над літаками наступного покоління. Але економічні показники Китаю означають, що J-35 може бути легшим і дешевшим у виробництві, ніж його дорогі аналоги в США.

Варто додати, що кілька років тому у ЗМІ неодноразово виринала інформація про те, що китайським хакерам вдалося вкрасти багато теххнічної інформації про американський стелс-винищувач F-35. Це може пояснювати, чому китайський J-35 так на нього схожий. І не лише назвою.

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Як писав УНІАН, на авіаційній виставці у Китаї Пекін презентував ще один новітній винищувач із пафосною назвою "Білий імператор". Державні китайські ЗМІ описують літак як "повітряно-космічний винищувач". Передбачається, що він отримає два двигуни невідомого типу. На моделі помітні ознаки технології стелс.

Також ми розповідали, що Китай створив гігантського дрона, схожого на американський бомбардувальник B-21 Raider. Захід стурбований через активний розвиток безпілотних технологій у КНР.

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