В Китаї закликали Росію та Україну не допустити поширення війни на інші держави. Представник КНР заявив про необхідність врахувати "законні права та інтереси країн, що розвиваються". При цьому в Піднебесній вважають, що бойові дії повинні закінчитися завдяки "справедливим і прагматичним" переговорам.
Такі заяви зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І в рамках виступу на Генеральній Асамблеї ООН.
"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони не допустити поширення кризи і захистити законні права та інтереси країн, що розвиваються", — сказав Ван І.
Міністр додав, що війну необхідно закінчити за столом мирних переговорів — "справедливих і прагматичних". Тільки так вдасться врегулювати глобальні проблеми.
"Фундаментальним рішенням є вирішення законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури безпеки", — додав Ван І.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
- У середині серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про те, чи допомагає КНР Росії: "Китай поки зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, до якої так прагне Росія, Китай дотримується нейтралітету".
- Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю 24 вересня назвав позицію Китаю "неоднозначною". Глава України хотів би побачити допомогу від Піднебесної для боротьби проти РФ.
- Минулого тижня президент США Джо Байден розповів, що поки не було жодних свідчень практичної підтримки Росії з боку КНР.