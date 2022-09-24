У КНР заявили про необхідність врахувати "законні права та інтереси країн, що розвиваються".

В Китаї закликали Росію та Україну не допустити поширення війни на інші держави. Представник КНР заявив про необхідність врахувати "законні права та інтереси країн, що розвиваються". При цьому в Піднебесній вважають, що бойові дії повинні закінчитися завдяки "справедливим і прагматичним" переговорам.

Такі заяви зробив міністр закордонних справ Китаю Ван І в рамках виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони не допустити поширення кризи і захистити законні права та інтереси країн, що розвиваються", — сказав Ван І.

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Міністр додав, що війну необхідно закінчити за столом мирних переговорів — "справедливих і прагматичних". Тільки так вдасться врегулювати глобальні проблеми.

"Фундаментальним рішенням є вирішення законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури безпеки", — додав Ван І.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

У середині серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про те, чи допомагає КНР Росії: "Китай поки зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, до якої так прагне Росія, Китай дотримується нейтралітету".

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю 24 вересня назвав позицію Китаю "неоднозначною". Глава України хотів би побачити допомогу від Піднебесної для боротьби проти РФ.

Минулого тижня президент США Джо Байден розповів, що поки не було жодних свідчень практичної підтримки Росії з боку КНР.

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