Лікарі вважають, що вирішальне значення для позитивного результату мала своєчасна інтубація і штучна вентиляція легенів пацієнта.

Німецька клініка "Шаріте" опублікувала в науковому виданні The Lancet звіт про лікування російського опозиціонера Олексія Навального, який був отруєний бойовою отрутою "Новачок".

Читайте такожПриплели і Фрейда, і Ісуса: у Путіна прокоментували отруту на трусах Навального

Про це повідомляється на сайті клініки. У статті наголошується, що після доставки пацієнта в "Шаріте" 22 серпня німецькі лікарі діагностували у Навального важке отруєння, викликане інгібітором холінестерази.

Лише згодом лабораторія Бундесверу підтвердила, що політик був отруєний «Новачком».

В статті описуються клінічні подробиці випадку Навального. Зазначається, що ідентифікація речовини, подібної «Новачкові» - складний і тривалий процес. Однак це не вплинуло на терапевтичні рішення лікарів.

Лікарі вважають, що вирішальне значення для сприятливого результату мала інтубація і штучна вентиляція легенів пацієнта одразу після прояву симптомів. Швидкому відновленню пацієнта посприяла і відсутність проблем зі здоров'ям до отруєння.

Отруєння Навального: всі подробиці

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров