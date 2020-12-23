Німецька клініка "Шаріте" опублікувала в науковому виданні The Lancet звіт про лікування російського опозиціонера Олексія Навального, який був отруєний бойовою отрутою "Новачок".
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Про це повідомляється на сайті клініки. У статті наголошується, що після доставки пацієнта в "Шаріте" 22 серпня німецькі лікарі діагностували у Навального важке отруєння, викликане інгібітором холінестерази.
Лише згодом лабораторія Бундесверу підтвердила, що політик був отруєний «Новачком».
В статті описуються клінічні подробиці випадку Навального. Зазначається, що ідентифікація речовини, подібної «Новачкові» - складний і тривалий процес. Однак це не вплинуло на терапевтичні рішення лікарів.
Лікарі вважають, що вирішальне значення для сприятливого результату мала інтубація і штучна вентиляція легенів пацієнта одразу після прояву симптомів. Швидкому відновленню пацієнта посприяла і відсутність проблем зі здоров'ям до отруєння.
Отруєння Навального: всі подробиці
- 20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в Німецьку клініку Charite.
- 4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика "Новачком" також підтвердили інші експерти.
- 10 вересня Навальний вийшов з коми.
- 23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.
- 1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "Новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.
- 6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
- 21 грудня Навальний заявив, що подзвонив своєму імовірному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і опублікував відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.
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