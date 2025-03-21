На його думку, наближення миру не залежить від кількості зустрічей.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що десятки європейських самітів та зустрічей з питання війни в Україні не наблизять мир.

Як передає TVP Info, на прес-конференції після саміту Європейського Союзу в Брюсселі він сказав, що Польща візьме участь у наступній зустрічі в Парижі, оскільки є учасником всіх подібних форматів. Крім того, напередодні він матиме приватну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном.

За словами польського прем'єра, кількість самітів не гарантує досягнення миру, однак він не хоче знецінювати "дійсно корисні" зусилля Макрона:

Відео дня

"Цих зустрічей, самітів, відеоконференцій, поїздок, присвячених українському питанню, справді дуже багато. Хтось скаже, що занадто багато. І складається враження, що кількість зустрічей не призводить до прогресу. Це моє загальне зауваження, щоб ми не божеволіли, що якщо буде 56 самітів і відеоконференцій, то мир настане швидше".

Саміт у Парижі

Нагадаємо, ​французький президент Еммануель Макрон після саміту Євросоюзу повідомив, що 27 березня у Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих" за участю президента України Володимира Зеленського.

Ця зустріч є продовженням попередніх обговорень, зокрема нещодавньої зустрічі начальників генеральних штабів у Парижі та заступників начальників оперативних штабів у Лондоні.

Макрон повідомив, що під час цієї зустрічі будуть визначені гарантії безпеки, які Європа може надати Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: