Адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі, заявив, що Китай не буде готовий до потенційної війни зі США "протягом приблизно 10 років".
На питання, чи може напруженість, викликана територіальними суперечками в Південно-Китайському морі, перерости в нову світову війну, він сказав, що у США і їх регіональних союзників є 10-річний "пільговий період", щоб підготуватися до можливої війни з Китаєм, пише Newsweek.
Відносини США і Китаю опинилися на вістрі через військову активність американських і регіональних союзників в чутливих водах Тайванської протоки. Китай претендує на володіння над протокою і більшою частиною решти Південно-Китайського моря, всупереч міжнародному морському праву і поглядам майже всіх інших країн світу.
"Незважаючи на те, що Китай будує величезний флот, навіть незважаючи на те, що вони діють агресивно, вони ще не готові. Якби ми опинилися у війні з Китаєм, то це були б не тільки США і Китай. У нас є союзники за договором, які пообіцяли прийти і взяти участь у такій військовій кампанії, як ця [...] Японія, Південна Корея, Філіппіни, Австралія, Нова Зеландія", - сказав Ставрідіс.
Він заявив, що це велика вогнева міць.
"Китай, за моїми оцінками, не буде готовий протистояти США дуже зрілим чином протягом приблизно 10 років. Тому я думаю, що у нас тут є певний період відстрочки, коли ми можемо зміцнити нашу армію, щоб зберегти стримування і також постарайтеся використовувати дипломатію та всі інші засоби, які нам потрібні, щоб зняти напругу у відносинах", - додай військовий.
Контр-адмірал ВМС Китаю у відставці Ян І, схоже, також припустив, що Китай не готовий до війни з США, заявивши під час заходу в Пекіні в суботу, що китайські військові "повинні бути готові до різних сценаріїв", ставши "могутніми і сильними".
Напруга між США та Китаєм - деталі
Суперечка навколо Тайванської протоки викликала у деяких побоювання, що незначний інцидент може швидко призвести до повномасштабної війни. Цей сценарій нещодавно був розширений і просунутий англомовним китайським державним ЗМІ Global Times, яке відоме тим, що просуває пропаганду Комуністичної партії Китаю серед світової аудиторії.
Відносини між Китаєм і союзником США Філіппінами в останні місяці були особливо напруженими: Пекін все частіше застосовує силу для затвердження своїх претензій на суверенітет над багатими енергоносіями районами Південно-Китайського моря, які знаходяться в межах міжнародно визнаної виключної економічної зони Філіппін.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско прямо сказав президенту США Джо Байдену, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але "терміни ще не визначені".