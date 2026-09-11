Закон про 'пекельні санкції' проти РФ можуть ухвалити вже наступного тижня, - Bloomberg

Раніше були побоювання, що документ відкладуть аж до зими.

Законопроект про так звані пекельні санкції проти Росії, який у липні схвалив Сенат США, таки винесуть на голосування в Палаті представників Конгресу вже наступного тижня. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

Законопроект, написаний нині покійним сенатором Ліндсі Гремом, передбачає надання президенту США повноважень стягувати 100% мита з п'яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу. Таким чином під удар потенційно потрапляють Китай, Індія та Туреччина.

За даними Bloomberg, законопроект голосуватимуть за звичайною процедурою, що передбачає простої більшості голосів для його ухвалення.

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Видання нагадує, що раніше документ гостро розкритикували демократи, які не в захваті від надання Дональду Трампу повноважень запроваджувати митні тарифи на власний розсуд. Але зрештою керівництво Палати представників вирішило винести законопроект на голосування, оскільки він досі має підтримку обох партій і Білого дому.

Законопроект Ліндсі Грема

Як писав УНІАН, наприкінці липня Сенат США підтримав законопроект Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Рішення ухвалили невдовзі після зустрічі президента України Володимира Зеленського із сенаторами в Капітолії та через кілька годин після похорону самого Грема у Вашингтоні.

Водночас деякі американські законодавці залишилися скептично налаштованими щодо документа. Серед критиків – республіканці з ізоляціоністськими поглядами, а також низка демократів, стурбованих наданням Трампу додаткових повноважень щодо тарифів. Через це були побоювання, що законопроект можуть відкласти на післявиборний період, оскільки у листопаді США переобирають половину парламенту.

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