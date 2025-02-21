За словами радника Трампа, ця угода буде корисною для всіх.

Президент України Володимир Зеленський підпише угоду зі США щодо корисних копалин "у найближчі терміни". Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц під час конференції консерваторів Conservative Political Action Conference.

Він наголосив, що ця угода буде корисною для всіх, адже Україна буде економічним партнером США, на її території перестануть гинуть люди, а платники податків в Америці повернуть гроші, які були надіслані Україні.

"У вересні минулого року, в рамках свого плану перемоги, саме Зеленський запропонував: агов, давайте разом підемо на партнерство. Якщо Сполучені Штати будуть інвестувати в нас, у нас є алюміній, у нас є галій, у нас є тритій. У нас є всі ці корисні копалини, які потрібні сучасній економіці. Багато з них не до кінця розроблені. Вони потребують інвестицій. Президент Трамп - людина, яка вміє домовлятися", - зазначив Волц.

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За його словами, президент США запропонував угоду та відправив міністра фінансів до Києва, аби обговорити її. Радник підкреслив:

"А потім ми отримуємо цю риторику в засобах масової інформації. Послухайте, ось у чому суть. Президент Зеленський збирається підписати цю угоду. І ви побачите це в дуже короткій перспективі. І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж бути в економічному партнерстві зі Сполученими Штатами, номер один? Що може бути краще для України, ніж припинення вбивств, номер два? І знаєте що? Ми маємо зобов'язання перед вами, американськими платниками податків, повернути сотні мільярдів доларів, які були вкладені в цю війну".

Волц вважає, що внесок Європи у війну полягає в тому, що він часто повертається шляхом російських активів, які були заморожені.

"Тобто Європі повертають гроші, а американському народу - ні? Я так не думаю, чи не так? Тому ми укладаємо угоду, яка вигідна для всіх. І так, ви повинні поговорити з російською стороною, щоб зрозуміти, як ми збираємося посадити обидві сторони за стіл переговорів. І це те, що ми робимо", - наголосив політик.

Волц додав, що термін Трампа є "президентством здорового глузду" та "миру". За його словами, президент США планує закінчити війну у Європі та конфлікти на Близькому Сході.

"Він збирається реінвестувати Сполучені Штати і наше лідерство в нашій власній півкулі, від Арктики до кордону з Панамою, аж до наших добрих друзів в Аргентині з Мілет, яку ви бачили вчора. І знаєте що? До кінця всього цього ми будемо мати Нобелівську премію миру поруч з ім'ям Дональда Трампа", - підсумував радник американського лідера.

Водночас "Суспільне", посилаючись на джерело в Офісі президента, повідомило, що українська та американська сторони працювали над проєктом договору щодо корисних копалин всю ніч, однак наразі у документі є пункти, які викликають деякі питання, а саме у контексті безпекових гарантій.

"Команди працювали минулої ночі, до ранку. Та говорити, що проєкт угоди про корисні копалини зі США покращили в інтересах України, - передчасно. З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати", - наголосив співрозмовник видання.

Угода про корисні копалини - останні новини

Раніше видання Axios повідомило, що Україна і США всю ніч обговорювали спірну угоду про корисні копалини. За інформацією джерел видання, тепер рішення за Володимиром Зеленським. Водночас співрозмовники видання занепокоєні тим, що криза між США та Україною посилиться, якщо український лідер відхилить пропозицію.

Водночас у Politico вважають, що США хочуть змусити Зеленського підписати договір про корисні копалини. За словами джерел видання, слова Трампа про Зеленського не варто сприймати надто серйозно. Вони підкреслили, що це є частиною переговорної тактики президента США, який хоче домогтися якомога вигіднішої угоди.

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