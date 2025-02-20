В останньому проєкті відбулося значне покращення, каже джерело видання.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращений" проєкт угоди про видобуток корисних копалин після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію.

Про це пише Axios із посиланням на українського та американського чиновників та три обізнані джерела. Зазначається, що тепер досягнення угоди виглядає більш імовірним.

Обізнане джерело повідомило, що кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого протистояння з Трампом і дозволити президенту США обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

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"В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", – сказало джерело.

Раніше радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Зеленський має "повернутися за стіл переговорів" щодо питання корисних копалин.

"Це переговори. А на переговорах ви ведете переговори. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми говоримо про це", – сказав представник Білого дому.

Україна має значні запаси корисних копалин, які є критично важливими для найсучасніших світових технологій. Загалом, вартість цих копалин може сягати трильйонів доларів. При цьому угода про видобуток корисних копалин прямо не пов'язана з врегулюванням війни в Україні, але ці два питання "драматично зіткнулися на цьому тижні".

За словами двох джерел, які читали початковий проєкт угоди, у проєкті зазначалося, що 50% отриманих доходів буде передано США, угода буде під юрисдикцією нью-йоркського суду, і що вона матиме пріоритет над будь-якими іншими торговельними угодами України.

Під час зустрічі з Зеленський міністр фінансів США Скот Бессент сказав, що Трамп наполягав на тому, щоб він підписав угоду одразу. Зеленський же відповів, що не може цього зробити

В Україні також були розчаровані тим, що американський проєкт не містив жодних гарантій безпеки, і що його нав'язували їм у той час, коли Україну виключали з американо-російських переговорів про її майбутнє. Здивування викликало і те, що Трамп почав публічно критикувати Зеленського, в тому числі через пропозицію щодо корисних копалин.

Угода про корисні копалини: інші новини

20 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. За підсумками зустрічі пресконфенерції не було, проте Зеленський повідомив, що відбулася хороша розмова, було багато деталей.

Президент також додав, що Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки.

"Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату", – написав він.

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