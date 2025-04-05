Україна потенційно має великі поклади найважливіших мінералів, але для їхнього видобутку потрібні мир і мільярди доларів.

Україна використала пропозицію про видобуток цінних металів, щоб схилити президента США Дональда Трампа до продовження підтримки Києва. Однак, як пише Politico, Трамп зацікавлений в Україні лише тоді, коли йдеться про вичавлювання з неї грошей, а не про допомогу в забезпеченні стабільного повоєнного миру.

"Пропозиція про цінні метали була явним моментом безпеки для України. У неї є критично важливі ресурси, такі як титан, уран та інші. І якщо Росія отримає ці ресурси, це буде катастрофою для союзників Києва", - сказав виданню один із високопоставлених чиновників, знайомий із переговорами.

Однак ця "гра з корисними копалинами" відтоді перетворилася на політичну катастрофу, і Україна може навіть не отримати всіх обіцяних нею величезних ресурсів, зазначає Politico. До того ж, видобуток будь-яких копалин обійдеться в мільярди і може зайняти десятиліття - а це зовсім не ті терміни, які уявляв собі Трамп.

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Екзистенційна проблема для України

Останній варіант угоди, запропонований США, не дає жодних гарантій безпеки і жодної подальшої допомоги або інвестицій, але дає Вашингтону переважний доступ до всіх природних ресурсів України, а також фінансовий контроль над державним фондом реконструкції та всіма його проєктами - доти, доки Київ не виплатить США мільярди за військову допомогу, яка спочатку була виплачена у вигляді грантів.

"Поточний проєкт істотно підриває стратегічний баланс, обмежуючи регулюючу і податкову автономію України", - сказав Володимир Ланда, старший аналітик київського Центру економічної стратегії.

Угода також ставить під загрозу шанси України на вступ до Європейського Союзу, оскільки вона порушує конкурентне та екологічне законодавство ЄС, сказав Ланда. При цьому виплата мільярдів США, ймовірно, відлякає інвесторів, які в іншому разі могли б бути зацікавлені в допомозі Україні у відновленні.

"Інші партнери навряд чи погодяться з тим, що їхня допомога викачується з України на користь третьої сторони", - сказав Ланда.

Але український уряд не хоче провокувати черговий напад гніву в Трампа, тому чиновники утримуються від критики нової версії. Замість цього Київ намагається обережно підправити запропоновану угоду, не викликаючи роздратування у Трампа.

"Минулого разу українцям довелося пояснювати, що деякі речі, які США хочуть від України, просто не будуть реалізовані, оскільки вони суперечать нашому закону і конституції. Тож давайте змінимо угоду так, щоб вона працювала. Тепер нам доведеться знову поговорити про це", - сказав високопоставлений чиновник.

При цьому перш ніж Україна зможе отримати прибуток із галузі видобутку критично важливих мінералів, війна має закінчитися. Україні також потрібно буде відремонтувати свою пошкоджену енергосистему. Крім того, як зазначають учасники ринку, Україні потрібні інвестиції не тільки в гірничодобувну, а й у переробну промисловість - на рівні десятків мільярдів доларів.

Угода про надра зі США - новини

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що угода про надра не повинна суперечити майбутньому вступу України до ЄС. Він повідомив, що над новим проєктом цієї угоди працюють українська та американська команди, зокрема юристи. Він також сказав, що не бачить необхідності обговорювати про якісь ризики, поки не дадуть свою резолюцію юристи.

Водночас ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднену в ЗМІ угоду про надра назвав "історією про неприйнятність".

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив Зеленського у зриві підписання угоди про надра, заявивши, що він "зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі".

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