За словами американського міністра, ця угода є дійсно взаємовигідною, оскільки "зближує український народ і американську бізнес-спільноту".

Рамкова угода про видобуток корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки готова до підписання.

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скот Бессент в етері Fox Bussines. Він зазначив, що все, що залишилося, – це підписи президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Документ мають підписати вже 28 лютого.

"Вона (угода, – УНІАН) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра очікується підписання главами держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів", – сказав Бессент.

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За словами американського міністра, ця угода є дійсно взаємовигідною, оскільки "зближує український народ і американську бізнес-спільноту".

Угода щодо корисних копалин

28 лютого президент України Володимир Зеленський має прибути з візитом до Вашингтона на переговори з командою президента США Дональда Трампа. Там сторони мають підписати угоду щодо корисних копалин.

Раніше видання Financial Times писало, що Україна і Сполучені Штати Америки погодили деталі договору про корисні копалини. Зазначалося, що Вашингтон відмовився від вимог про право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від розробки ресурсів.

Угода передбачає створення фонду, до якого Україна вноситиме 50 відсотків доходів від "майбутньої монетизації" державних мінеральних ресурсів. Водночас про гарантії безпеки в рамковій угоді не згадується.

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