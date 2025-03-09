Американський президент обрушився з черговою порцією критики на адресу Зеленського і натякнув, що той так чи інакше, але підпише договір про копалини.

Президент Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського в тому, що він "забрав цукерку в дитини", кажучи про допомогу, яку Україна отримувала за років правління Джо Байдена.

Він також заявив, що Зеленський зрештою укладе зі США угоду з видобутку корисних копалин, пише Bloomberg. А ще американський президент повторив своє твердження, буцімто Зеленський проявив невдячність на їхній зустрічі в Білому домі 28 лютого, яка заблокувала договір про видобуток копалин і зусилля Трампа з досягнення миру в Україні.

Зеленський "виймав гроші з цієї країни за Байдена, як цукерки в дитини. І я просто не думаю, що він вдячний", - сказав Трамп.

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На запитання, чи очікує Трамп, що Зеленський повернеться до підписання угоди, той відповів: "Так, я так думаю. Я думаю, що це станеться".

Договір про видобуток корисних копалин в Україні

Адміністрація Трампа заявляє, що пропонована угода про видобуток корисних копалин є економічним зобов'язанням США щодо забезпечення безпеки України. У зв'язку з цим Трамп тисне на Зеленського, щоб той погодився на припинення вогню з РФ. Зміни в політиці Трампа викликали занепокоєння в Європі з приводу того, як захистити Україну.

Після скандалу із Зеленським у Білому домі Трамп призупинив військову допомогу і розвідувальну підтримку в спробі переконати Зеленського погодитися на перемир'я, яке дало б змогу почати переговори про припинення війни.

Після інтенсивного тиску США на Зеленського українські та американські офіційні особи днями зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб відновити обговорення.

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