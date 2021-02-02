В офісі затриманого адвоката протягом двох років нібито проходили зустрічі "ватажків злочинних угруповань острова".

Співробітники правоохоронних органів Італії затримали на острові Сицилія 22 особи, яких підозрюють у зв'язках з місцевим мафіозним кланом "Коза Ностра".

Про це 2 лютого повідомляє агентство ASNA.

За інформацією джерела, серед затриманих - двоє місцевих поліцейських і адвокат, всі вони підозрюються в пособництві мафії.

За даними газети Corriere della Sera, в офісі затриманого адвоката протягом двох років нібито проходили зустрічі "ватажків злочинних угруповань острова".

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Боса "Коза Ностри" Маттео Мессіну Денаро у 2020 році заочно засудили до довічного ув'язнення. У 1993 році він зник, але продовжує керувати злочинною організацією, попри статус втікача.

Нагадаємо, серед найбільш відомих злочинно-мафіозних угруповань в Італії - сицилійська "Коза Ностра", калабрійська" Ндрангета "і неаполітанська"Каморра".

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Автор: УНІАН