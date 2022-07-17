47% опитаних німців висловили сумнів з приводу санкцій і вважають, що вони шкодять більше Німеччині, ніж країні-агресору.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну майже половина німців вважають, що санкції проти РФ шкодять Німеччині більше, ніж Росії.

Про це свідчать результати опитування Інституту Insa, повідомляє Bild am Sonntag.

Близько 47% опитаних німців висловили сумнів з приводу санкцій і вважають, що вони шкодять більше Німеччині, ніж країні-агресору Росії.

36% виступають за те, що збиток від санкцій приблизно однаковий, як для Німеччини, так і РФ.

12% опитаних респондентів висловили думку, що Росія страждає від санкцій більше.

Також, дослідження показало, що більшість німців, близько 74%, готуються до фінансового спаду і зростання безробіття. Ще 83% вважають, що ціни продовжать зростати.

63% опитаних чекають, що Німеччина оголосить так званий режим надзвичайного стану через газову кризу. Ще 83% думаю, що будуть обмеження по споживанню енергії та для приватних домогосподарств.

Опитування проводив дослідницький інститут Insa серед 1003 респондентів у Німеччині.

Сьомий пакет санкцій проти РФ:

Європейська комісія 15 Липня схвалила спільну пропозицію для нового пакету заходів з метою збереження і зміцнення ефективності шести всебічних і безпрецедентних пакетів санкцій проти Росії.

7-й пакет передбачає введення заборони на імпорт російського золота, одночасно посилюючи експортний контроль над товарами подвійного призначення і передових технологій.

Також нові заходи повинні посилити вимоги до звітності щодо зміцнення заходів щодо заморожування активів в ЄС.

16 липня 2022 року колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус розкритикував санкційну політику ЄС. Він заявив, що ЄС направив більше грошей Росії за газ і нафту, ніж Україні на допомогу.

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