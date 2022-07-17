Німеччина не зможе пережити наступну зиму без російського газу. Зараз сховища в країні заповнені на 65%, проте потрібні поставки через "Північний потік-1".
Такі заяви зробив керівник Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер у свіжому інтерв'ю Bild am Sontag.
"Сховища для зберігання газу заповнені майже на 65 відсотків. Це краще, ніж у попередні тижні, але недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу", — повідомив Мюллер.
За словами чиновника, багато чого буде залежати від кількості поставок через трубопровід "Північний потік-1". Його обслуговування має завершитися 21 липня.
Нагадаємо, наприкінці червня у ЗМІ з'явилася інформація, що Німеччина може зупинити експорт газу в сусідні країни, якщо відчуватиме нестачу.
Канада 10 липня погодилася повернути турбіну для "Північного потоку-1", яка застрягла в Монреалі через санкції. Країна також схвалила ремонт обладнання для трубопроводу протягом двох років.
А 15 липня Німеччина повідомила, що припинить закуповувати російські вугілля і нафту з 1 серпня і з 31 грудня відповідно. Раніше 40% цих енергоносіїв імпортувалися з РФ.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.