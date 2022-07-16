Дипломат наголосив, що ЄС надіслав більше грошей РФ за газ і нафту, аніж Україні на допомогу, в результаті чого російський рубль зміцнішав.

Колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус розкритикував санкційну політику ЄС, заявивщо, що наразі ЄС надіслав більше грошей Росії за газ і нафту, аніж Україні на допомогу.

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter.

В результаті, за його словами, ціни в Європі на енергоресурси зростають, а рубль міцнішає.

"Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? ЄС надіслав експоненціально більше грошей Росії на закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж надав Україні на допомогу. Ціни на нафту зростають. Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Сумно", - зазначив Лінкявічус.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 15 липня схвалила спільну пропозицію для нового пакету заходів з метою збереження і зміцнення ефективності шести всебічних і безпрецедентних пакетів санкцій проти Росії.

7-й пакет передбачає запровадження заборони на імпорт російського золота, одночасно посилюючи експортний контроль над товарами подвійного призначення і передових технологій.

Також нові заходи повинні посилити вимоги до звітності зі зміцнення заходів щодо заморожування активів у ЄС.

Україна наголошує на необхідності посилювати тиск на агресора, працювати над пакетом санкцій з газовим ембарго.

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