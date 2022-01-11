Віктор Шендерович зазначив, що його рішення пов'язане з "кухарем Путіна" Пригожиним.

Відомий російський письменник-сатирик та критик "путінського режиму" Віктор Шендерович має намір виїхати з Російської Федерації. Він прийняв таке рішення через кримінальне переслідування.

Про це Шендерович повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Від особистої участі в кримінальній справі, яка мені світить за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина, я, мабуть, утримаюся, і якраз через здоровий глузд", - йдеться в повідомленні.

При цьому він нагадав, що справу відкрито за статтею про наклеп, яка передбачає обмеження волі на час слідства.

Читайте такожПомер голова Європарламенту Давид Сассолі"У мене чомусь немає особливих підстав сумніватися в тому, що ця норма може бути застосована. Мова тепер тільки про те, чи йти мені на повідець домашнього арешту й сидіти в наморднику, на потіху всій цій братві - або перечекати погану колізію зовні від їх блатних понять. І я прийняв рішення перечекати зовні", - пояснив письменник.

За словами Шендеровича, йому загрожує позбавлення волі.

Справа Шендеровича - що відомо

Юридична служба компанії "Конкорд", яка належить Пригожину, подала заяву в поліції про наклеп. Справу проти Шендеровича відкрили через висловлювання письменника про зв'язок Пригожина з приватною військовою компанією Вагнера, бойовики якої воювали у всіх гарячих точках, в тому числі й на Донбасі.

Шендерович систематично виступав проти дій режиму Путіна.

Нагадаємо, що Пригожин є близьким другом президента РФ Володимира Путіна. Також він відомий як "кухар Путіна", тому що його компанії організовували для президета РФ банкети.

Як раніше повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що українець Валерій Матюшенко, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території Донецької області, знаходиться в критичному стані.

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