Бранець має низку захворювань, одне з них може призвести до летального наслідку, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Українець Валерій Матюшенко, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території Донецької області, перебуває у критичному стані.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Відповідно до медичного висновку за протоколом ультразвукової діагностики щитоподібної залози, Валерій має ознаки дифузно-осередкових змін щитоподібної залози та глибоку шийну лімфадопатію з обох сторін. Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення", – наголосила вона.

За словами Денісової, згідно з рекомендаціями лікаря, медобстеження із залученням кваліфікованих спеціалістів мають відбуватися кожні три місяці, а Матюшенко потребує постійного медикаментозного забезпечення.

Омбудсмен нагадала, що Матюшенко має вроджене генетичне захворювання – синдром Туретта, який характеризується підсвідомими постійними скороченнями м'язів. Вона розповіла, що після перенесених тортур, його стан погіршився, а інтервал між нервовими тиками тепер становить лише декілька секунд, що призводить до морального та фізичного виснаження українця.

Читайте також"Порожні стільці": у центрі Києва пройшла акція на підтримку українських політв’язнів у РФ й Криму (фоторепортаж)"За отриманою інформацією, у Валерія Матюшенка стався напад: вузол, що утворився в паховій зоні внаслідок тяжких робіт впродовж 10 місяців у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", виявився паховою грижею, що спричинило защемлення кишківника. Без оперативного втручання, защемлення може призвести до летального наслідку. В умовах виправної колонії вчасно надати потрібну меддопомогу неможливо", – вважає Денісова.

Омбудсмен підкреслила, що вже чотири роки Матюшенка виключають зі списків на обмін та не допускають до нього представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ та ООН.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Валерія Матюшенка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою", – закликала вона.

Денісова також попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись у ситуацію для надання відповідної допомоги та порушення питання про звільнення Матюшенка за станом здоров'я.

Нагадаємо, Валерій Матюшенко – підприємець та музикант, він перебуває в полоні бойовиків з 15 липня 2017 року. Після затримання українець пережив сильні побої, внаслідок яких були зламані ребра.

28 серпня 2018 року він був засуджений окупантами за "шпигунство на користь України" до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Антоніна Доломанжи