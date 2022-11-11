Обговорюватимуть також безпекову ситуацію і застосування санкцій проти Російської Федерації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в рамках саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який проходить у Камбоджі, 12 листопада проведе зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це глава МЗС повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Завтра у мене буде дуже активний день, завтра тут буде державний секретар Блінкен, ми матимемо з ним окрему зустріч, обговорюватимемо безпекову ситуацію, надання Україні нових озброєнь і застосування санкцій проти Російської Федерації", - сказав він.

Новий пакет військової допомоги від США

На тлі контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку Вашингтон оголосив увечері 10 листопада про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пакет включає надання нових іспанських установок ППО Hawk, американських ЗРК Avenger з ракетами Stinger, а також мільйони боєприпасів, зокрема, до стрілецької зброї.

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Також США збирають сьоме засідання Контактної групи щодо оборони України (у форматі "Рамштайн") за участю понад 50 країн світу.

США з початку осені почали надавати Україні сучасні системи ППО.

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