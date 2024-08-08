У відомстві наголосили, що така тактика може змусити РФ перекинути війська з інших ділянок фронту.

У Міністерстві оборони Франції відреагували на події у Курській області РФ. Там заявили, що операція України має "певний початковий успіх".

У пресслужбі Міноборони країни наголошують, що операцію проводять ЗСУ, попри те, що українське військове командування та офіційний Київ не робили прямих заяв щодо цього.

"Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки і протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", - підкреслили у повідомленні. Відео дня

За інформацією відомства, обидві сторони атакують у глибину одне одного, а українські сили продовжують завдавати ударів по летовищах та енергетичній інфраструктурі РФ.

Бойові дії у Курській області - останні новини

Раніше видання The Economist написало, що українські війська навряд чи зможуть захопити Курську АЕС. За словами журналістів, для цього потрібно здійснити 80-кілометровий марш і мати сили більші, ніж є зараз.

Також повідомлялось, що у Курській області закрили три залізничні вокзали через бойові дії. У російській залізниці повідомили, що за винятком Суджанського та Коренівського районів, всі інші перевезення здійснюються у штатному режимі.

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