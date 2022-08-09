З початку війни Сейм призупинив видачу первинних посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі.

У Латвії хочуть перестати продовжувати тимчасові посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі. Партія "Національне об'єднання", яка входить до урядової коаліції Латвії, вже готує відповідні поправки до закону "Про імміграцію".

Про це, як пише портал Delfi.

Політики обіцяють домогтися також обмеження видачі постійних посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Одразу після початку війни в Україні Нацоб'єднання підготувало великі поправки до законів про відбирання посвідок на проживання у громадян Росії та Білорусі, але потім відкликало ініціативи з політичних причин.

Після цього Сейм до 30 червня 2023 року призупинив видачу первинних посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі. Одночасно було встановлено винятки, які обумовлювали ситуацію, коли такі посвідки таки видаватимуться.

Нагадаємо, днями Латвія зупинила видачу віз росіянам. Громадян РФ пускатимуть до країни тільки на похорон.

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