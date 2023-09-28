За його словами, вони обдурили Росію під час підписання так званих Мінських угод.

Скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Францію та Німеччину у "руйнуванні територіальної цілісності України".

Як заявив Лавров в інтерв'ю ТАСС, Франція та Німеччина нібито "зруйнували територіальну цілісність України, оскільки вони не мали наміру виконувати мінські угоди".

"Коли відкрито співавтори Володимира Путіна за мінськими домовленостями визнали, що вони його, по суті справи, ввели в оману і зовсім не збиралися їх виконувати, саме вони зруйнували територіальну цілісність України, про яку вони так зараз постійно дбають", - сказав Лавров.

Він також зауважив, що минулого року екс-канцлерка ФРН Ангела Меркель та екс-президент Франції Франсуа Олланд заявили, що мінські угоди були "спробою дати час Україні". На думку Лаврова, це було зроблено "з метою поповнення військових арсеналів українського режиму проти Російської Федерації". Він цинічно переконує, що "збереження територіальної цілісності України було суттю мінських угод".

"Територіальна цілісність відновлюється при наданні особливого статусу Донбасу - Луганській та Донецькій народним республікам", - пояснив він.

Мінські угоди

РФ у 2014 році підтримала бойовиків, які на частині Донбасу створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину сходу України також вдерлися російські війська.

Для того, щоб розв'язати конфлікт, були підписані Мінські угоди. Росія стверджувала, що не є стороною конфлікту і називала себе "посередником".

Восени минулого року російська влада пішла на загострення ситуацію на кордоні з Україною – стягнули багато військовослужбовців і техніки. В Україні та в західних країнах заговорили про загрозу вторгнення.

У середині лютого 2022-го на частині сходу України загострився конфлікт – бойовики відкривали вогонь по населених пунктах з важкого озброєння, яке заборонено "Мінськом", і звинувачували у збройних провокаціях українську сторону.

Потім в "ЛДНР" оголосили масову евакуацію населення в РФ та "мобілізацію". 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

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