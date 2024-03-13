Сам політик вважає, що за цим нападом стоїть Кремль.

У столиці Литви Вільнюсі напали на Леоніда Волкова, який є соратником нещодавно померлого російського опозиціонера Олексія Навального.

Як уточнили колеги Волкова, напад скоїли біля його будинку. Кіра Ярмиш, колишня прес-секретар Навального, написала в мережі Х (колишній твіттер), що Волкову "розбили вікно в машині та розпилили сльозогінний газ, після чого нападник почав бити Леоніда молотком". Вона додала, що Волков намагався відбиватися.

На фотографіях, які опублікував директор Фонду по боротьбі з корупцією Іван Жданов, видно, як травмований Волков - у нього ушкоджене обличчя і закривавлені ноги. Пізніше Жданов уточнив, що "били молотком по ногах і зачепили руки".

Відео дня

На місце нападу приїхала поліція і швидка допомога, яка і госпіталізувала політика. Пізніше опозиціонер повідомив, що повернувся додому. На опублікованому ним відеозверненні видно, що в нього перев'язана рука.

Волков розповів про напад так: "Молотком для відбивних людина просто біля будинку у дворі напала на мене. Разыв 15 ударив по нозі. Нога при цьому чомусь залишилася ціла. Ходити боляче, але... перелому немає. Зламав зате руку".

Він додав, що "це був очевидний, характерний бандитський привіт від Путіна, з бандитського Петербурга. Володимире Володимировичу, теж привіт!".

Як повідомив місцевий сайт Delfi, поліція підтвердила, що ввечері 12 березня у Вільнюсі біля свого будинку був побитий "громадянин Росії". Напад, згідно з повідомленням, стався о 22:06 за місцевим часом.

На напад уже відреагував глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. "Повідомлення про напад на Леоніда шокують. Відповідні органи приступили до роботи. Винні повинні будуть відповісти за свій злочин", - написав він у мережі Х.

Хто такий Волков

До березня 2023 року Волков очолював заснований Навальним Фонд боротьби з корупцією (у РФ його визнали екстремістською організацією і заборонили).

У РФ проти Волкова порушено кримінальну справу за обвинуваченням у "схилянні неповнолітніх до протиправних дій", а саме - до участі в акціях протесту. На початку 2021 року Литва відмовилася видати Волкова російській владі та назвала висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими.

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