Вагання Заходу щодо передачі російських активів Україні підбадьорило Путіна та його мафію.

Смерть опозиціонера Олексія Навального як прояв "хворого символізму" Путіна каже Україні та всьому світу: війна ще не виграна через передчасну обережність.

Його останнім посланням перед повернення до РФ були слова про можливий тріумф зла через бездіяльність "добрих" людей і, схоже, цей вислів став пророчим. Про це пише Financial Times, аналізуючи дії Заходу та його вагання стосовно жорстких рішень щодо Путіна та його мафії.

"Ми не можемо знати, чи приурочив Володимир Путін смерть Олексія Навального до 10-річчя (плюс-мінус кілька днів) з моменту усунення свого ставленика Віктора Януковича з посади президента України після протестів на Майдані Незалежності - або ж до двох років повномасштабної війни. Але такий хворобливий календарний символізм відповідав би його характеру", - констатує британська газета.

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Смерть Навального і факт нападу на Україну - не пов'язані між собою за наслідками процеси. Це прояви одного і того ж бандитизму, до якого вдається Путін, коли прагне приборкати тих, хто йому перечить: немає значення - це один російський критик-опозиціонер чи ціла українська нація, наголошує FT.

"Будь-яке бажання вирватися з-під його влади розглядається в мафіозному стилі як зрада, для якої не існує надто суворого покарання", - пише видання.

Ще рік тому було зрозуміло, що війна Росії проти України - це не про конфлікт за територію, і навіть не про майбутнє членство України в НАТО. "Це боротьба за спосіб життя, де Москва пропонує лише неорадянську реставрацію та окупацію, що знищує суспільство, нав'язану Східній Європі наприкінці 1940-х років. Жорстокість Донбасу, не кажучи вже про Бучу, свідчать про це", - вважає газета.

Financial Times стверджує, що смерть Навального ясно каже - ні зовнішня боротьба Заходу, ні внутрішня боротьба України проти РФ ще не виграні: українці повністю усвідомлюють це ще з 2014 року, однак їхні партнери ніяк не здолають власну боязкість щодо Путіна. Жодна підтримка та внески на користь Києві не здатні цього приховати.

"І ця боязкість найбільш помітна в питанні озброєння. Україна намагається утримувати лінію фронту через нестачу боєприпасів. Її контрнаступ був невдалим частково через те, що вона не змогла достатньою мірою боротися за своє небо. Ці конкретні недоліки є результатом того, що західні лідери спочатку відхилили прохання Києва про надання винищувачів, а потім не змогли поєднати обіцянку надати боєприпаси з невідкладними діями, необхідними для їхнього виробництва", - пояснила британська газета.

Якби Захід проявив більше рішучість ще два роки тому, коли Росія вдалася до повномасштабного вторгнення, то зараз і він, і Україна, мали б кращу позицію проти Путіна. Наразі санкції проти Росії є занадто слабкими: окрім того, що вони мають безліч лазівок, їх ще й недостатньо виконують, вважає FT.

За яскравий приклад можна навести обмеження щодо нафти. Вони були настільки "ефективними", що дозволили у 2023 році отримати Росії безпрецедентний дохід, нагадує видання.

Ще одне "болісне" питання - передача Україні активів РФ. Два роки тому західні країни заблокували доступ Москві до понад 300 мільярдів доларів валютних резервів та пообіцяли не розблоковувати їх, доки вона не компенсує Україні збитки у зв'язку із війною. Але Захід досі не наважився забезпечити цю компенсацію та передати ці активи до Фонду для відновлення України. "Якби два роки тому лідери пішли б далі, то це б зміцнило б здатність України до опору", - вказує газета.

З цього можна винести два спільні уроки: як військовий, так і економічний. Вони полягають у тому, що передчасна "обережність" Заходу продовжила страждання України та підбадьорила російського диктатора, який вважає, що може перечекати кризу у відносинах зі світом. Водночас ця обережність збільшила ціну, яку доведеться заплатити, щоб відкинути сили Росії назад, акцентувало FT.

"Послання Навального перед його останнім поверненням до Росії полягало в тому, що "єдине, що потрібно для тріумфу зла, - це, щоб добрі люди нічого не робили". Зло також виграє, коли добрі люди занадто обережні. Не робіть більше цієї помилки", - констатувала газета.

Версія Буданова щодо смерті Навального та головні факти

Про смерть політичного в'язня Кремля Навального стало відомо 16 лютого. Версія Федеральної служби виконання покарань РФ полягала в тому, що опозиціонеру стало погано під час прогулянки колонією Ямало-Ненецького округу. Росія стверджувала, що намагалася врятувати Навального, однак лікарям не вдалося його реанімувати.

В цей день президент України Володимир Зеленський сказав, що смерть Навального на руках Путіна, як і смерті інших замучених його режимом людей. Водночас західні політики також заявили, що Навального, ймовірно, вбили за наказом Путіна.

Однак днями очільник ГУР України Кирило Буданов озвучив природну версію його смерті. Він сказав, що у Навального відірвався тромб. "Я вас можу розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромба. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо", - сказав Буданов.

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