На його думку, американський політи здатний дати Україні бажане.

Україна може розпочати переговори з Росією лише після зустрічі з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та отримання гарантій безпеки.

Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману заявив лідер країни Володимир Зеленський. Дослідник заявив, що мріє про підписання мирного договору між Україною та Росією після домовленностей про припинення вогню і надання Києву сильних гарантій безпеки. Зеленський відповів так:

"Думаю, що 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну та Путіна. І для нас дуже важливо, щоб Європа, частиною якої ми є, також мала голос".

Президент зазначив, що розмова з Москвою можлива лише після того, як Києву запропонують гарантії безпеки. На його думку, Трамп здатний це зробити. "І саме так, а не просто ми одразу сіли [за стіл перемовин] втрьох", - додав Зеленський.

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Інтерв'ю Зеленського Фрідману

Нагадаємо, подкастер пропонував українському лідеру спілкуватися російською, однак той відмовився. Розмова тривала понад три години.

Президент нагадав про нерішучість деяких країн перед початком повномасштабного вторгнення, а також висловився про гарантії безпеки для України.

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