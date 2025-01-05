Україна може розпочати переговори з Росією лише після зустрічі з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та отримання гарантій безпеки.
Про це в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману заявив лідер країни Володимир Зеленський. Дослідник заявив, що мріє про підписання мирного договору між Україною та Росією після домовленностей про припинення вогню і надання Києву сильних гарантій безпеки. Зеленський відповів так:
"Думаю, що 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну та Путіна. І для нас дуже важливо, щоб Європа, частиною якої ми є, також мала голос".
Президент зазначив, що розмова з Москвою можлива лише після того, як Києву запропонують гарантії безпеки. На його думку, Трамп здатний це зробити. "І саме так, а не просто ми одразу сіли [за стіл перемовин] втрьох", - додав Зеленський.
Інтерв'ю Зеленського Фрідману
Нагадаємо, подкастер пропонував українському лідеру спілкуватися російською, однак той відмовився. Розмова тривала понад три години.
Президент нагадав про нерішучість деяких країн перед початком повномасштабного вторгнення, а також висловився про гарантії безпеки для України.